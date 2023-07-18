В трагическом ДТП под Даугавпилсом погиб человек

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 17 июля, в 22.21, в волости Науенас Аугшдаугавского края столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

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Как отмечают в ГПСС, в результате аварии один человек погиб, а второй получил травмы и был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Спасатели извлекли оба транспортных средства из кювета, после чего привели в порядок проезжую часть с помощью абсорбента. По делу начат уголовный процесс.