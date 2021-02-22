В трагическом ДТП под Олайне погиб человек: полиция ищет свидетелей

Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 19 февраля, в 22.20, на 25-м км дороги Рига — Елгава (Паролайне): в это время неизвестное транспортное средство сбило пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

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Полиция просит отозваться также лиц, которые, возможно, видели автомобиль Volkswagen Golf 4 синего цвета с повреждением на передней правой стороне машины.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086661, 26653627 или 110.