В трагическом ДТП под Резекне погиб младенец, пять человек получили травмы (ОБНОВЛЕНО)
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По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 9 июня, в 19.05 в местечке Заболотье (волость Силмалас Резекненского края) произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Toyota Land Cruiser.

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В результате трагической аварии погиб пассажир — ребенок 2022 г.р., находившийся в салоне Vokswagen Transporter. По предварительным данным, он перевозился в коляске и не был пристегнут.

В ДТП также пострадал водитель Toyota Land Cruiser 1961 г.р., водитель
Volkswagen Transporter 1994 г.р., а также пассажиры микроавтобуса — мужчина 1967 г.р., женщина 2002 г.р. и ребенок 2019 г.р.

В полиции сообщили, что у водителя микроавтобуса не было прав.

По делу начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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