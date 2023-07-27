В трагическом ДТП под Резекне погиб один человек, второй госпитализирован
Foto: Valsts polcija

По информации пресс-центра Госполиции, 26 июля, в 18.20, в волости Ленджу Резекненского края с дороги съехал и перевернулся на крышу автомобиль Suzuki. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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В результате ДТП один человек скончался на месте, второй получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства дорожного инцидента.

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