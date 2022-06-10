В трагическом ДТП под Резекне погиб пассажир микроавтобуса

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 9 июня, в 19.05 в местечке Заболотье (волость Силмалас Резекненского края) произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Toyota Land Cruiser.
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В результате трагической аварии погиб пассажир, находившийся в салоне Vokswagen Transporter. По делу начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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