В трагическом ДТП под Сигулдой погиб мотоциклист

По информации пресс-центра Госполиции, 19 июня, в 16.02 в Эглюпе, на ул. Гара (волость Инчукална Сигулдского края) с проезжей части съехал и врезался в дерево мотоцикл Honda.

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От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Следствие по делу продолжается.