В трагическом ДТП под Тукумсом погиб 43-летний водитель

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции 2 мая в волости Семес Тукумского края по неустановленной причине съехал с проезжей части и перевернулся автомобиль Mercedes-Benz.
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От полученных травм на месте аварии скончался водитель 1979 г.р. По факту ДТП начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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