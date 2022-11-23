В трагическом ДТП под Вентспилсом погибла женщина
Foto: Valsts policija

В минувший вторник в полицию поступило сообщение о том, что в Варвской волости Вентспилсского края автомобиль сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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Всего же вчера в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.

За вождение в нетрезвом виде полиция вчера задержала трех водителей, два человека были задержаны за нахождение за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. За превышение скорости вчера оформлено 96 штрафов, пять водителей оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 325 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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