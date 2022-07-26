В трагическом ДТП погиб мотоциклист
Foto: PantherMedia/Scanpix

По информации пресс-центра Госполиции, в минувший понедельник в результате аварии под Гулбене погиб водитель мотоцикла.

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Как отмечают в полиции, ДТП произошло утром 25 июля в волости Тирзас Гулбенского края. По предварительным данным, мотоцикл Suzuki въехал в деревья, получивший травмы мотоциклист погиб.

По делу начат уголовный процесс.

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