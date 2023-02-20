В трагическом ДТП погиб пассажир Audi, второй водитель и пассажиры получили травмы
Foto: Valsts policija

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в минувшее воскресенье, в 17.00 в волости Ранкас Гулбенского края столкнулись два легковых автомобиля.

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Около 17.00 произошло столкновение двух автомобилей — Audi и VW. Водители обоих автомобилей и пассажирка VW получили травмы, а пассажир Audi погиб.

С помощью гидравлических инструментов спасателям удалось извлечь из одного поврежденного автомобиля погибшего. Еще три человека смогли выбраться своими силами. Начат уголовный процесс.

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