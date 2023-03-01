В трагическом ДТП погиб велосипедист: полиция ищет свидетелей аварии
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 27 февраля, в 2100, на 1-м км дороги Аугшлигатне — Скривери (волость Лигатнес Цесисского края).

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В это время на дороге столкнулись автомобиль BMW 525 и велосипед. В результате столкновения велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы. По делу начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться очевидцев аварии, а также тех, кто в это время проезжал по указанному выше участку дороги и видел велосипедиста еще до столкновения. Информацию просьба сообщать по телефонам: 64101236 или 27300359.

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