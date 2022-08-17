В трагическом ДТП погиб велосипедист: полиция начала уголовный процесс

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 16 августа, в 18.22 в Валмиере, на перекрестке улиц Ригас и А. Упиша велосипедист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся и не пропустил легковой автомобиль, ехавший по главной дороге.

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Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался. Полиция начала уголовный процесс.