В трагическом ДТП погиб велосипедист: полиция начала уголовный процесс

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 16 августа, в 18.22 в Валмиере, на перекрестке улиц Ригас и А. Упиша велосипедист проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся и не пропустил легковой автомобиль, ехавший по главной дороге.
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Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался. Полиция начала уголовный процесс.
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