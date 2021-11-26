В трагическом ДТП погибла велосипедистка

В четверг, 25 ноября, в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб, пострадали десять, сообщает Государственная полиция.

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По данным полиции, около 17.00 в волости Салнавас Лудзенского края микроавтобус Mercedes Benz Vario сбил ехавшую в том же направлении велосипедистку 1946 г.р. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

Всего за сутки за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, за превышение скорости оформлено 160 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 377 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.