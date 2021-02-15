В трагическом ДТП погибли водитель и пассажир, еще два человека госпитализированы

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в минувшее воскресенье в результате аварии, которая произошла в волости Рендас Кулдигского края, погибли два человека.
Как отмечает КРУП, водитель легкового автомобиля Volvo, направляясь по дороге Талси — Стенде — Кулдига, возможно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. Кроме того, от удара легковушка также столкнулась с ехавшим позади
Volkswagen Passat.
На месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля
Volvo. С места аварии в больницу доставлены пострадавшие водитель и пассажирка Volkswagen Passat. По делу начат уголовный процесс.