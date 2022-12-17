В трагическом ДТП возле эстонско-латвийской границы погиб гражданин Литвы, трое человек госпитализированы
Foto: F64

Вечером в пятницу в 21.40 в волости Хяэдемеэсте (Пярнуский уезд) на 177-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла столкнулись два автомобиля. В аварии погиб человек.

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По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Свена Янсона, автомобиль Ford, двигавшийся со стороны Икла, совершал обгон и столкнулся в ехавшим по встречной полосе Opel. В обоих автомобилях находились шесть человек, из которых трое — молодой человек и две девушки, всем по 18 лет — были доставлены в больницу. В результате ДТП скончался управлявший Opel 53-летний гражданин Литвы.

Представитель полиции снова напомнил, что в зимних погодных условиях нужно быть крайне внимательным и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию дороги и водительским навыкам.

„В любом случае, на скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких маневров и опасных обгонов", — напомнил Янсон.

На участке дороги, где произошла авария, предельная разрешенная скорость составляет 90 км/ч, у обоих автомобилей были отвечающие требованиям покрышки. Полиция выясняет все обстоятельства трагического ДТП.

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