В Тукуме во время пожара погиб человек
Foto: F64

В субботу в результате пожара в жилом доме в Тукуме погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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17 декабря в 22:00 пожарным поступил вызов на улицу Талсу в Тукумсе, где в квартире одноэтажного жилого дома загорелись бытовые предметы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате пожара погиб один человек. Во время тушения огня пожарные эвакуировали двух человек и собаку из соседней квартиры. Пожар был полностью ликвидирован спустя почти 4 часа, в 1:56 ночи.

17 декабря в 17:14 в службе ГПСС поступил вызов в волость Мазозолу Огрского края, где горел одноэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров. До приезда спасателей из здания эвакуировали двух человек. Пожар был потушен в 22.01.

18 декабря в 5.20 утра поступил вызов в Олайнскую волость, где загорелся двухэтажная новостройка площадью 400 квадратных метров. В 7:07 пожар был локализован, работы на месте инцидента продолжаются.

Всего за последние сутки в ГПСС по Латвии поступило 47 вызовов: 22 - по пожарам, 16 - по спасательным работам, а девять вызовов оказались ложными.

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