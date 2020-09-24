В среду в Тукумсе после утечки газа из жилого дома эвакуировано 18 человек.

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Вызов в многоэтажный дом на ул. Телеграфа, где чувствовался запах газа, поступил в 18.30.

На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире около газового счетчика происходит утечка, которую они немедленно устранили, перекрыв газ в здании.

Было эвакуировано 18 человек, проветрены помещения. Место происшествия обследовал и представитель Latvijas propāna gāze, и через несколько часов жильцы смогли вернуться домой.