В Тукумсе задержали 24-летнего наркоперевозчика
Foto: Valsts policija

21 мая работники Тукумского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции вместе с полицейскими Тукумского самоуправления встретили на железнодорожной станции пассажира электрички, который в пачке чипсов перевозил 15 грамм марихуаны.

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Полицейские возбудили уголовное дело в связи с незаконным хранением и перевозкой наркотических и психотропных веществ с целью их дальнейшей реализации. На месте жительства мужчины 1997 года рождения прошел обыски, после чего мужчину задержали и доставили в место временного задержания.

В уголовном делопроизводстве продолжается досудебное расследование, мужчине назначена мера наказания, не связанная с лишением свободы. Ранее 24-летний мужчина уже попадал в поле зрение полиции в связи с правонарушениями, связанными с употреблением наркотиков.

За незаконное хранение и перевозку наркотических и психотропных веществ с целью их дальнейшей реализации мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина в преступлении не доказана в соответствии с законом.

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