В Тукумском крае мальчик проспал свою остановку: попасть домой ему помогли водитель автобуса и полиция

В воскресенье, 19 сентября, сотрудники Госполиции помогли добраться домой мальчику, который заснул в автобусе и пропустил свою остановку. О произошедшем полицейским сообщил водитель автобуса, рассказала агентству LETA представитель Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.

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В Энгурской волости (Тукумский край) на дороге Слока-Талси, на остановке у мельницы "Ридели" после 21 часа водитель автобуса марки Mercedes Benz выяснил, что один из пассажиров пропустил свою остановку. Это был мальчик 2008 года рождения, он ехал домой в Лапмежциемс, но заснул и уехал слишком далеко.

Водитель автобуса сразу связался с сотрудниками полиции, которые приехали на указанную остановку и в результате отвезли мальчика домой. Сообщается, что он оставил свой телефон дома и не мог связаться с родителями.

Стражи порядка благодарят пассажиров автобуса, которые успокаивали и поддерживали ребенка. Также полицейские выражают благодарность водителю за внимание и заботу о том, чтобы мальчик смог успешно добраться до дома.