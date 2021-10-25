В уголовном процессе о фиктивной вакцинации фигурирует как минимум десять медработников

Не менее десяти сотрудников медицинских учреждений причастны к уголовному процессу в связи с возможной фиктивной вакцинацией против Covid-19. Об этом свидетельствуют обобщенные данные Госполиции.

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Впервые об успехах в расследовании фиктивных сертификатов полиция сообщила в августе. Тогда стало известно о первых задержанных, в их числе — три медика, которые организовали фиктивную вакцинацию нескольким сотням человек.

В октябре с подозрениями о фиктивной вакцинации в Цесисе и Алуксне задержали еще трех человек, двое из них — работницы медицинских учреждений, а также группу из 4 человек в Риге. Позже в Риге с подозрением в подделке сертификатов задержали четырех женщин. Все они — работницы медицинского учреждения, одна из них — семейный врач.

C лета один медик уже получил штраф, а осенью штраф размером в 1500 евро также получила медсестра — за подделку направлений для получения негативного результата теста на Covid-19.

В октябре Госполиция также призывала прокуратуру предъявить обвинение должностному лицу за подкуп сотрудников центра вакцинации в обмен на фиктивный сертификат.

В некоторый криминальных процессах к подозреваемым применяется задержание и запрет на медицинскую деятельность. Полиция призывает всех, у кого имеется информация о фальсификации вакцинации, сообщать об этом.

Тех, кто участвовал в такой деятельности, также призывают сотрудничать со следствием. В зависимости от ситуации будет рассматриваться возможность освободить таких лиц от уголовной ответственности.