В Улброке водитель джипа не справился с управлением и врезался в стену дома

В понедельник на улице Ацонес в Улброке водитель автомобиля Jeep превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену частного дома, сообщает передача Degpunktā. ДТП произошло на участке, где максимально допустимая скорость составляет 30 километров в час.

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Водитель смог выбраться из машины самостоятельно, однако жители все же вызвали на место происшествия медиков и полицию. Журналистам мужчина рассказал, что машину занесло. "Был неуправляемый занос. Сработала подушка. Машина мощная, немножко не рассчитал скорость", - лаконично прокомментировал случившееся водитель.

В полиции подтвердили, что мужчина сел за руль абсолютно трезвый, с документами у него тоже все в порядке. "По предварительной информации, водитель ехал по проезжей части и по какой-то причине не справился с управлением транспортного средства, возможно, наехал на бордюр, в результате чего сработала подушка безопасности и водитель не видел, куда едет. В итоге он въехал во двор и врезался в стену дома. Точные причины случившегося будут выясняться", - сообщили в Государственной полиции.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда на этом участке происходит подобное ДТП. Жители улицы Ацонес годами пытаются добиться того, чтобы власти улучшили безопасность дорожного движения - установили "лежачих" полицейских или знаки. Пока безуспешно.