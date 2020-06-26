В Улброке взорвалась цистерна с навозом

В Улброке на территории свинофермы взорвалась цистерна, перевозившая навоз. В результате взрыва была повреждена сама емкость и электрический столб, сообщает программа Degpunktā.

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ЧП произошло в четверг утром. На территории свинофермы прогремел взрыв такой силы, что в домах местных жители задрожали стекла, а ближайшие хозяйства остались без электричества. После взрыва начался пожар.

"В бочке с навозом был метан, он накопился, плюс эта жара. Вот и взлетело все на воздух. Где-то искра проскользнула и загорелось. Взрыв был сильный", - рассказал очевидец.

По счастливой случайности в этот момент вблизи цистерны никого не было. Повезло также пешеходам и водителям, потому что оторвавшийся люк пролетел несколько метров и приземлился прямо на проезжую часть, повредив асфальт.

Пожар удалось потушить через полчаса. Инцидент зафиксировала полиция.