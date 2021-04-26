В Валге задержаны восемь латвийцев, подозреваемых в длительной торговле наркотиками
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Восемь граждан Латвии, подозреваемых в длительной торговле наркотиками, были задержаны в ходе полицейской операции в эстонской Валга в минувшую среду, сообщает эстонская газета "Louna-Eesti Postimees".

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"В течение дня сотрудники полиции провели множество различных процессуальных действий, в том числе десяток обысков домов и транспортных средств", - сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк.

"Во время обыска было обнаружено и изъято в разных местах большое количество наркотиков и других предметов, имеющих важное значение в уголовном деле", - добавила она.

Масштабная операция была проведена службой по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Лыунаской префектуры Эстонии.

Восемь задержанных граждан Латвии постоянно проживают в Эстонии.

"Есть основания подозревать задержанных в незаконном обороте наркотиков в городе Валга в течение длительного времени", - добавила Гоньяк.

Она уточнила, что речь идет о марихуане и нескольких сотнях граммов соцветий конопли. "Незаконный оборот марихуаны происходил с 2019 года до момента задержания - 21 апреля", - сказала представитель полиции.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте четырех из восьми задержанных. "Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков в больших количествах в составе группы. В случае признания виновным в таком преступлении законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет", - добавила Гоньяк.

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LETA

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LETA
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