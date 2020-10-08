В Валмиере из железнодорожной цистерны утекли примерно 30 тонн дизельного топлива
Foto: Valsts vides dienests

На нефтяной базе предприятия EAST-WEST TRANSIT в Валмиере произошла утечка дизельного топлива из железнодорожной цистерны, сообщает Государственная служба среды. По изначальным подсчетам утекли примерно 30 тонн топлива.

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По данным EAST-WEST TRANSIT, в дождевую канализацию базы могли утечь примерно 26 тонн дизельного топлива. Сейчас служба и предприятие Valmieras ūdens работают над тем, чтобы идентифицировать потенциальные места скопления нефтяных продуктов и начать чистку канализации.

Около мест, где заканчиваются дождевые коллекторы предприятия установлены абсорбирующие боны. Из канавы выкачана загрязненная топливом вода, в сумме около 8 тонн. Ответственные службы продолжат следить за ситуацией на месте аварии.

В службе сообщили, что нефтяная база предприятия EAST-WEST TRANSIT в Валмиере имеет разрешение на загрязняющую деятельность категории Б - хранение и перевалка нефтяных продуктов.

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