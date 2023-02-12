В Валмиерском музее школьник пролил на себя воск и получил серьезные ожоги
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В Валмиерском музее восьмилетний мальчик облился горячим воском и получил серьезные ожоги. Ребенка доставили в больницу, музей, в свою очередь, решил приостановить работу образовательной мастерской по изготовлению свечей, со ссылкой на LTV пишет rus.lsm.lv.

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В момент происшествия за школьниками присматривали два музейных педагога, а также сопровождающий персонал школы. В местной администрации, которая обсудила инцидент как со школой, так и с сотрудниками музея, подчеркнули, что он не связан с халатным отношением работников или неподобающим поведением детей.

Для заливки горячего воска используются специальные емкости, рассчитанные на высокие температуры, но одна из них треснула.

Медики отметили, что одежда из синтетического материала, в которую был одет мальчик, лишь усугубила тяжесть травмы. "Ткань может прилипнуть к коже. И тогда родитель захочет снять одежду, он может просто содрать верхний слой кожи вместе с ней", — пояснил хирург Детской клинической университетской больницы Янис Карлсонс.

Семья пострадавшего мальчика недавно живет в Валмиере, она приехала из Украины.

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