В Вецмилгрависе горел социальный дом

В рижском микрорайоне Вецмилгравис во вторник вспыхнул пожар в социальном доме, начато спасение людей.
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В 10.44 спасатели получили вызов на улицу Зандарту, где вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
На месте происшествия было установлено, что в здании сильное задымление, и спасатели немедленно приступили к спасению людей.
В настоящее время на месте работают 24 пожарных и восемь пожарных машин.
Социальный дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.
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