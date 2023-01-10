В Вецмилгрависе горит социальный дом

В рижском микрорайоне Вецмилгравис вспыхнул пожар в социальном доме, начато спасение людей.

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В 10.44 спасатели получили вызов на улицу Зандарту, где вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

На месте происшествия было установлено, что в здании сильное задымление, и спасатели немедленно приступили к спасению людей.

В настоящее время на месте работают 24 пожарных и восемь пожарных машин.

Социальный дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.