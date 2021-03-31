В Вецмилгрависе обвалился балкон жилого дома
Foto: Facebook/Vecmīlgrāvis lv/Sofija Sofija

На прошлой неделе на улице Домбровска в Риге рухнуло вниз ограждение лоджии, рассказывает передача Degpunktā на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам хозяйки квартиры на седьмом этаже, она проводила послеобеденное время дома с дочерью и вдруг услышала грохот, напоминающий звук взрыва. Стены задрожали. Дочь хозяйки вышла на балкон и увидела, что люди внизу смотрят наверх. То, что это у них отвалилась часть балкона, она заметила не сразу.

К счастью, бетонная плита никого не убила. "Там маленькие дети любят играть. Собачкам там нравится", — рассказал жилец дома Виталий.

Почему упала плита, хозяйка не понимает — не выглядело так, что нужно как-то дополнительно укреплять балкон.

Спустя пять дней после происшествия в дом приехали работники Стройуправы и представители управляющей компании. Они разместили в подъезде предупреждающие объявления о том, что выходить на лоджию теперь запрещено и может быть опасно.

Rīgas namu pārvaldnieks ждет решения Стройуправы о техническом состоянии дома, и будет разработан проект по укреплению конструкций во всем здании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€