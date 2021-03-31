В Вецмилгрависе обвалился балкон жилого дома

На прошлой неделе на улице Домбровска в Риге рухнуло вниз ограждение лоджии, рассказывает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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По словам хозяйки квартиры на седьмом этаже, она проводила послеобеденное время дома с дочерью и вдруг услышала грохот, напоминающий звук взрыва. Стены задрожали. Дочь хозяйки вышла на балкон и увидела, что люди внизу смотрят наверх. То, что это у них отвалилась часть балкона, она заметила не сразу.

К счастью, бетонная плита никого не убила. "Там маленькие дети любят играть. Собачкам там нравится", — рассказал жилец дома Виталий.

Почему упала плита, хозяйка не понимает — не выглядело так, что нужно как-то дополнительно укреплять балкон.

Спустя пять дней после происшествия в дом приехали работники Стройуправы и представители управляющей компании. Они разместили в подъезде предупреждающие объявления о том, что выходить на лоджию теперь запрещено и может быть опасно.

Rīgas namu pārvaldnieks ждет решения Стройуправы о техническом состоянии дома, и будет разработан проект по укреплению конструкций во всем здании.