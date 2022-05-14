В Вецмилгрависе произошел пожар повышенной опасности: горел жилой дом

В пятницу, 13 мая, в Риге произошел пожар повышенной опасности в жилом доме, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вчера около 16 часов спасатели получили вызов на улицу Атлантияс, где возник пожар в двухэтажном жилом доме. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит крыша площадью 120 квадратных метров и стена соседнего сарая площадью 30 квадратных метров. За неполные пять часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В свою очередь, в Ливберзской волости Елгавского края спасатели подняли из водоема мертвого человека и передали его сотрудникам Госполиции.

В целом за минувшие сутки было получено 49 вызовов: 18 по тушению пожаров, четыре из которых были вызваны горением прошлогодней травы, и два лесных пожара, 21 вызов был связан со спасательными работами, а 10 вызовов оказались ложными.