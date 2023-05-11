В Вецмилгрависе снова горел социальный дом
Foto: LETA

В Риге, в Вецмилгрависе, вновь вспыхнул пожар в социальном жилом доме. Горели предметы домашнего обихода, пострадали два человека.

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Вчера около 16:30 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов на улицу Зандарту, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного социального дома загорелись вещи на площади 15 квадратных метров.

Пожарные спасли с пятого этажа 18 человек, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу.

Уже сообщалось, что в начале января этого года в социальном доме на улице Зандарту произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Социальный жилой дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.

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