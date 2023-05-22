В Вецмилгрависе в аварии пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 мая, в 18.40, в Риге, на перекресте проспекта Вецакю и улицы Скую.
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По данным полиции, в это время водитель серого автомобиля Mercedes-Benz, который ехал по проспекту Вецакю со стороны улицы Эмас, совершил наезд на велосипедиста. В итоге, пострадавшего, получившего травмы, пришлось госпитализировать.
Информацию о дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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