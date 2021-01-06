В Вецмилгрависе задержан мужчина, хранивший амфетамин и марихуану

Сотрудники Зиемельского участка Государственной полиции задержали мужчину 1976 году по подзрению в хранении наркотических веществ, сооющает на странице Госполиции в Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Зиемельский участок Государственной полиции поступило сообщение о возможном хранении наркотических веществ в Вецмилгрависе. Сотрудники правоохранительных органов направились проверять информацию по укзанному адресу, где задержали мужчину 1976 года рождения.

В ходе обыска, к которому был привлечен кинолог с собакой, полицейские обнаружили и изъяли 230 г амфетамина и 100 г марихуаны. Также были обнаружены и изъяты средства в размере 2000 евро.

Задержанный уже попадал в поле зрения полиции и был неоднократно судим за торговлю наркотиками. Мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится в изоляторе времеменного содержания.

Полиция начала уголовный процесс по статье о незаконном хранении наркотических и психотропных веществ. Наказание за нарушение этой статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо денежный штраф с последующим надзором службы пробации на срок до трех лет.