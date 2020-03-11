В Вецриге совершено нападение на главу Римско-Католической Церкви Латвии Збигнева Станкевича

Две недели назад на главу Римско-Католической Церкви Латвии (РКЦЛ) архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича напал агрессивный хулиган. После богослужения в кафедральном соборе Святого Екаба к нему подошел незнакомец и угрожал физической расправой.

Как рассказал глава РКЦЛ порталу Delfi, видя, что человек находится в крайне возбужденном эмоциональном состоянии и не может нормально общаться, Станкевич решил не вступать с ним в разговор и уйти. Однако мужчина не унимался, продолжал кричать, показывать вульгарные жесты, а затем последовал за архиепископом, ударил ногой, успел нанести удар кулаком по лицу секретарю главы РКЦЛ, который попытался задержать нападавшего.

Священнику, который в свое время занимался восточными единоборствами, удалось своими силами нейтрализовать и задержать хулигана, а затем передать его охранникам находящегося поблизости Сейма, а те уже вызвали Рижскую муниципальную полицию. В результате инцидента пострадал и сам Збигнев Станкевич, и его секретарь.

Глава Римско-Католической Церкви Латвии отметил, что нападавший присутствовал в соборе на богослужении и постоянно мешал присутствующим. Священник сделал ему замечание, после чего дебошир успокоился, однако после Святой мессы дождался его возле входа, стал угрожать, затем начал преследовать и, когда Станкевич собирался войти во двор своего дома, напал.

В РМП порталу Delfi пояснили, что нападение произошло утром 26 февраля. На месте происшествия полицейские установили, что во время богослужения один из присутствующих мешал вести мессу, выкрикивая нецензурные слова и мешая окружающим. Затем после замечания он притих и после богослужения вышел из церкви. Сначала все подумали, что конфликт исчерпан, когда оказалось, что на улице незнакомец напал на священнослужителей.

Полиция оформила на хулигана административный протокол и оштрафовала на 200 евро. За нанесение телесных повреждений подозреваемому придется, скорей всего, нести уголовную ответственность. Это станет известно после того, как будут готовы результаты медицинской экспертизы, назначенной Збигневу Станкевичу и его секретарю. Кроме того, дебошира оштрафовали и на 50 евро за то, что у него нет задекларированного места жительства.