Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали в Вецриге двух мужчин, которые сознались стражам порядка в том, что нюхали кокаин.

Подозрительную компанию в ночь на субботу засекли на ул. Вецпилсетас камеры видеонаблюдения РМП. Один из мужчин извлек из кармана пакетик с белым порошкообразным веществом, которое засыпал в трубочку и передал стоявшему рядом приятелю. Тот вдохнул содержимое трубки носом, а затем ту же процедуру повторил и сам обладатель пакета с веществом.

Информацию передали ближайшему экипажу РМП, в скором времени мужчин задержали. Они признались, что нюхали кокаин. Для дальнейших процессуальных действий задержанных передали Госполиции.