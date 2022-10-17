В Вецумниеки автомобиль сбил насмерть 10-летнюю велосипедистку

В минувшие выходные в Вецумниеки автомобиль смертельно травмировал 10-летнюю велосипедистку, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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По предварительной информации, 15 октября на шоссе Кекава-Скайсткалне в Вецумниеки произошло столкновение автомобиля Audi A4 с велосипедисткой 2012 года рождения.

В ходе проверки алкогольного опьянения в выдохе водителя обнаружено не было. Мужчина объяснил полицейским, что ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, и избежать столкновения было невозможно.

Медики доставили девочку в медицинское учреждение, где она скончалась в воскресенье утром.

Полиция возбудила уголовное дело, точные обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.