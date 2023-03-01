В Вецумниеки в результате аварии погиб один человек

Во вторник в Вецумниеки в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В минувшие сутки в стране зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали еще 13 человек, сообщает Государственная полиция.

Около 21:00 спасатели получили вызов в Вецумниекскую волость, где в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал в кювет. С помощью гидравлических инструментов пожарные освободили одного из находившегося в нем человека и передали его медикам. В автомобиле находился еще один человек, который в результате аварии погиб.

За минувшие сутки оформлено 472 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 150 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом виде начато четыре процесса об административном правонарушении и три уголовных процесса.