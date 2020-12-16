В Великобритании осужден наркодилер из Латвии: он опасается депортации

В Великобритании вынесен приговор 30-летнему гражданину Латвии Янису Б., признанному виновным в торговле героином. Как отмечает South West Argus, мужчина опасается, что его могут депортировать на родину.

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Известно, что ранее не судимый Янис Б. продавал наркотики в Ньюпорте (южный Уэльс). Во время задержания, которое произошло 19 сентября 2019 года, у него изъяли шесть упаковок героина.

На суде латвиец признал свою вину в содеянном и пояснил, что торговал героином, чтобы заработать себе на еду. В итоге, суд приговорил его к 2 годам тюремного заключения.

Издание отмечает, что осужденный опасается депортации в Латвию и намерен после проведенного с тюрьме срока вернуться к своей семье, проживающей в Лондоне.