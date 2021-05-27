В Великобритании покончил с собой 32-летний гражданин Латвии
Foto: AFP/Scanpix

Коронерский суд Южного Стаффордшира объявил 26 мая о завершении расследования обстоятельств смерти 32-летнего гражданина Латвии Яниса Б. По мнению коронера, это было самоубийство в состоянии депрессии.

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Как отмечает Sraffordshire Live, тело Яниса нашла 20 марта бывшая супруга. Мужчина оставил своей семье три записки на английском, русском и латышском языках. Латвиец находился в постоянном телефонном контакте со своим братом, который вернулся в Латвию, однако в конце марта Янис перестал выходить на связь.

Обеспокоенный брат обратился к бывшей супруге Яниса с просьбой съездить к нему домой и проверить, все ли с ним в порядке. В доме женщина обнаружила тело бывшего мужа.

Как сообщает издание, у мужчины развилась депрессия, он развелся с женой, не работал, испытывал финансовые трудности. За несколько дней до суицида мужчина, предположительно, продал свой телефон.

В рамках расследования проведено токсикологическое обследование, которое показало, что в организме Яниса Б. нет ни наркотиков, ни алкоголя.

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