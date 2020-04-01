В Великобритании убит 30-летний гражданин Латвии

В конце прошлой недели в Великобритании был убит 30-летний гражданин Латвии Кристапс М. Мужчина скончался в результате проникающего ножевого ранения в грудь.

Как отмечает Liverpool Echo, убийство было совершено в минувшую субботу, в Скелмерсдейле (графство Западный Ланкашир). Мужчину в бессознательном состоянии и с колотой раной в область грудной клетки нашли возле многоквартирного дома. Его доставили в больницу, но позже медики объявили, что Кристапс скончался.

По подозрению в убийстве полиция задержала 36-летнего Яниса М. Полиция ведет расследование и просит всех, у кого есть информация о данном деле, немедленно сообщать стражам порядка.