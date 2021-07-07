В Венстпилсском крае уже двое суток тушат пожар повышенной опасности
Foto: F64

В Вентспилсском крае уже двое суток тушат пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В понедельник около 9 часов утра поступил вызов в Пилтенскую волость, где, по предварительной информации, горел сарай.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит здание ангарного типа площадью 1200 квадратных метров, в котором находится около 1000 рулонов сена.

К тушению пожара привлечены два фронтальных погрузчика, которые уже два дня вывозят сено из ангара.

В понедельник незадолго до полуночи пожар был локализован, но работы по его ликвидации все еще продолжаются.

Всего в VUGD в минувшие сутки поступило 39 вызовов - 11 на пожары, в том числе один лесной пожар, 18 - на спасательные работы, а 10 вызовов оказались ложными.

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LETA

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LETA
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