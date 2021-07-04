В Вентспилсе из задымленного многоэтажного дома эвакуированы четыре человека
Foto: LETA

В ночь на воскресенье в Вентспилсе пожарные спасли четырех человек из задымленного многоэтажного дома, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Около часа ночи поступил вызов в девятиэтажный жилой дом в Вентспилсе, где горел лифт на верхних этажах дома площадью шесть квадратных метров. Из задымленного здания спасли четырех человек. Этот пожар был потушен в течение двух часов.

Около 22 часов поступил звонок в квартиру пятиэтажного дома в Лиепае, где на плите горела еда и сработал датчик дыма. Пожарные спасли одного пострадавшего из задымленной квартиры и передали его врачам.

Витола сообщила также, что вчера сотрудники ГПСС обнаружили в Даугаве утонувшего человека.

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LETA

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LETA
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