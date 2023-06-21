В Вентспилсе мужчина угрожал охраннику; у подозреваемого изъяты оружие и патроны

На прошлой неделе сотрудник Государственной полиции совместно с муниципальной полицией задержал в Вентспилсе во внеслужебное время мужчину, который угрожал убить охранника торгового центра.

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14 июня около 15:00 полицейский, находясь в Вентспилсе в свободное от работы время, заметил мужчину, который привлек его внимание. У полицейского возникли подозрения, что мужчина прячет под плащом оружие, и он решил проследить за подозрительным человеком.

Около магазина на ул. Целтниеку на глазах полицейского мужчина подошел к двум людям и, достав предмет, похожий на оружие, прицелился в одного из них, угрожая убить.

Сотрудник Госполиции, осознавая опасность ситуации и не будучи вооружен, немедленно позвонил в муниципальную полицию. Подозрительный мужчина спрятал оружие под плащ и попытался скрыться, но вскоре полицейские задержали его.

Полиция начала уголовный процесс и выяснила, что у нападавшего ранее был конфликт с охранником магазина, которому он угрожал. При обыске у мужчины нашли похожий на оружие предмет и 20 патронов.

Против мужчины начат уголовный процесс по двум эпизодам — за неразрешенное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за угрозу убийства. Максимальное наказание за такие действия — лишение свободы на срок до трех лет.

Госполиция призывает людей в подобных ситуациях оценивать опасность и не рисковать своей жизнью и здоровьем. Если бы в конфликт между мужчиной с оружием и охранником вмешался кто-то из прохожих, развитие ситуации было бы непредсказуемым, но в данном случае, к счастью, никто не пострадал.