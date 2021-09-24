В Вентспилсе мужчину убили во время празднования дня рождения: задержаны двое подозреваемых

В минувшие выходные сотрудники Вентспилсского участка Госполиции возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Вентспилсе, сообщила агентству LETA Мадара Шершнева.

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Задержаны двое подозреваемых, к которым применена мера пресечения - заключение под стражу.

16 сентября в Госполицию поступила информация о том, что в одной из квартир Вентспилса найден труп мужчины с колотым ранением в груди. Начат уголовный процесс по факту убийства. В ходе следствия выяснилось, что пострадавший праздновал день рождения со своими знакомыми - все употребляли алкоголь. В результате произошел конфликт и именинник получил телесные повреждения, заявила Шершнева.

Полицейские задержали двух подозреваемых - мужчину и женщину. На данный момент оба находятся под стражей.

Шершнева добавила, что оба задержанных являются бездомными и ранее уже попадали в поле зрения полиции.

Согласно статье 116-й Уголовного закона Латвии, умышленное незаконное убийство другого лица грозит пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет и испытательным надзором на срок до трех лет. Полиция продолжает расследование по данному уголовному делу.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока этот факт не доказало следствие.