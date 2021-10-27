В Вентспилсе по подозрению в грабеже задержали женщину и мужчину
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В Вентспилсе Госполиция по подозрению в грабеже задержала женщину и мужчину. Об этом агентству LETA сообщила Мадара Шершнева, представительница управления Государственной полиции Курземского региона.

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Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в Вентспилсе, в районе Парвенты, возле автобусной остановки у жительницы украли мобильный телефон, применив насилие. Пострадавшая с телесными повреждениями — ушибленным носом — обратилась в больницу.

Полиция идентифицировала предполагаемых преступников и задержала их. Оба уже попадали в поле зрения полиции, а мужчина находится в уголовном розыске по делу имущественного характера в Риге. Задержанные не являются жителями Вентспилса, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа — кражи чужого имущества, связанного с насилием или угрозой насилия. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы, или принудительные работы, штраф и возможная конфискация имущества.

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