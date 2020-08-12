В Вентспилсе третий день разыскивают пропавшего в море юношу
Foto: LETA

В понедельник около 14:00 в Вентспилсе, на официальном пляже с синим флагом, пропал молодой человек 19 лет, сообщает LETA.

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В поисках пропавшего участвовали спасатели, полиция и катер Пограничной службы, на берегу дежурили медики. Поисковые работы продолжались до наступления темноты, затем продолжились во вторник, но безрезультатно.

Полиция продолжает поиски и в среду, планируется привлечь к ним организацию Bezvests.lv.

В понедельник, начиная работы по поиску, спасатели установили на пляже желтые предупреждающие таблички с надписью "Купаться не рекомендуется. Опасные волны". Размещены также предупреждающие флаги на спасательных башнях, означающие, что купаться не рекомендуется, хотя и не запрещено.

Полиция призывает всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, сообщить в полицию по телефону 110 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

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rus.DELFI.lv

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