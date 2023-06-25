В Вентспилсе в реке на праздник Лиго утонул мужчина
Foto: LETA

Днем 24 июня в Вентспилсе, в реке Докупе, утонул человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу около 15:00 спасатели получили информацию о том, что в реке Докупе долгое время не возвращается на берег отправившийся купаться человек.

Спасатели обыскали водоем с помощью лодки, но найти человека не удалось, поэтому были привлечены водолазы, которые нашли погибшего в водоеме и доставили тело на берег. В общей сложности поисковые работы длились около трех часов.

Вчера примерно в 14:30 пожарные выехали в Царникаву, где горели два сарая, дрова, а также фасад и покрытие крыши одноэтажного жилого дома площадью 110 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, вечером 24 июня в центре социального ухода в рижском микрорайоне Югла произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Всего за минувшие сутки, 24 июня, в Латвии в ГПСС поступило 85 вызовов: 42 - на тушение пожаров, в том числе один на лесной пожар, 21 - на спасательные работы, еще 22 вызова оказались ложными.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā