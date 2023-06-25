В Вентспилсе в реке на праздник Лиго утонул мужчина

Днем 24 июня в Вентспилсе, в реке Докупе, утонул человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В субботу около 15:00 спасатели получили информацию о том, что в реке Докупе долгое время не возвращается на берег отправившийся купаться человек.

Спасатели обыскали водоем с помощью лодки, но найти человека не удалось, поэтому были привлечены водолазы, которые нашли погибшего в водоеме и доставили тело на берег. В общей сложности поисковые работы длились около трех часов.

Вчера примерно в 14:30 пожарные выехали в Царникаву, где горели два сарая, дрова, а также фасад и покрытие крыши одноэтажного жилого дома площадью 110 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, вечером 24 июня в центре социального ухода в рижском микрорайоне Югла произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Всего за минувшие сутки, 24 июня, в Латвии в ГПСС поступило 85 вызовов: 42 - на тушение пожаров, в том числе один на лесной пожар, 21 - на спасательные работы, еще 22 вызова оказались ложными.