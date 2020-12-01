В Вентспилсском порту нашли гашиш и большую сумму в норвежских кронах
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При досмотре легкового автомобиля в Вентспилсском порту таможенники изъяли наркотики и большое количество наличных денег. 109 900 норвежских крон (10 388 евро) были спрятаны в личных вещах пассажира.

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29 ноября кинолог со служебной собакой осматривал машины, съезжавшие с парома, курсирующего между Вентспилсом и шведским городом Нинасхамном. В одной из машин с литовскими номерами собака обнаружила возможные наркотические вещества.

Хотя пассажир и утверждал, что у него нет с собой наркотиков, таможенники забрали у него на экспертизу два грамма подозрительного коричневого вещества, похожего на гашиш — сверток с ним нашли в его дорожной сумке. Кроме того, была найдена крупная сумма наличных, завернутая в полиэтилен — 109 900 норвежских крон.

Улики были переданы Управлению налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для начала уголовного процесса.

С начала года таможенники 318 раз обнаруживали перевозимые наркотики. Общая масса изъятого за год — 34 482 грамма.

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