В Видземе автомобиль ВАЗ наехал на женщину, лежавшую на дороге

Во вторник, 17 ноября, в Видземе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, которая предположительно лежала на проезжей части, сообщили в Государственной полиции.

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Авария произошла около 21:25 в Райскумской волости Паргауйского края. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ совершил наезд на женщину, которая предположительно лежала на дороге. От полученных травм она умерла на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 161 ДТП, в авариях пострадали 14 человек, в том числе пять пешеходов и четыре велосипедиста.