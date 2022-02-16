В Видземе мошенники продолжают выманивать у жителей деньги и данные платежных карт

В феврале в Видземе было зафиксировано мошенничество в отношении жителей, выставивших свои товары для продажи на интернет-торговых площадках. Для переписки с жертвами мошенники используют такие популярные приложения как Whatsapp, присылая ссылки на поддельные сайты, напоминающие визуально сайты DPD Latvija и Omniva.

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По словам начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Илзе Букши, у населения выманиваются данные платежных карт, а затем и деньги, с помощью ссылок на поддельные сайты, которые визуально напоминают сайты курьерских служб DPD Latvija и Omniva. Полиция призывает жителей проявлять бдительность и не раскрывать свои личные данные и данные банковского счета на непроверенных сайтах.

В этом месяце в Цесисском районе женщина разместила объявление на интернет-платформе продаж ss.com, желая продать автокресла. После переписки в русскоязычном приложении Whatsapp мошенники отправили продавцу интернет-ссылку, визуально напоминающую сайт Omniva, проявив якобы заинтересованность в приобретении рассматриваемого товара курьером. На фальшивом веб-сайте было предложено предоставить данные платежной карты, в результате у женщины было украдено 547 евро.

Похожая ситуация зафиксирована в Мадонском районе, где женщине, пытающейся продать детскую кроватку, потенциальные покупатели отправили в приложении Whatsapp поддельную ссылку на сайт DPD Latvija для завершения доставки заказа. Предоставив требуемую информацию, данные банковской карты и коды мобильного приложения Smart-ID, женщина потеряла 228 евро — деньги сняли с банковского счета.

Полиция региона уже предупредила население о деятельности подобных мошенников на интернет-площадках. Граждан призывают быть осторожными в интернет-среде и проверять сайты, которые запрашивают личную информацию — личные данные, данные платежных карт и другие виды информации. В случае попытки совершения такого вида мошенничества нужно немедленно сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 110.

Полиция объясняет, что мошенники обычно используют популярные телефонные приложения, такие как WhatsApp, для связи с продавцом. Мошенники общаются как на русском, так и на латышском языках. До сих пор мошенники использовали в переписке только русский язык, но уже зафиксировано несколько случаев, когда в переписке используется и латышский язык.

Мошенники вежливы, интересуются товаром, его состоянием, местонахождением, а также просят прислать дополнительные фото, видео и другую информацию.

При заключении сделки мошенники отправляют продавцу интернет-ссылку, по которой продавец попадает на поддельный сайт, который лишь визуально напоминает сайт DPD Latvija и/или Omniva.