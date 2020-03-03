В Видземе у местного жителя изъято более 2 тонн алкоголя

В Видземе по месту жительства некоего мужчины полиция обнаружила более 2 тонн алкоголя, сообщила агентству LЕТА старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Полицейские получили информацию о том, что на территории Видземского участка, возможно, ведется нелегальная торговля акцизными товарами.

В конце февраля в рамках административного досмотра было обнаружено и изъято более 2 тонн алкоголя неизвестного происхождения, а также оборудование для производства и хранения алкоголя.

Начат уголовный процесс по ч. 1 ст. 221.2 Уголовного закона — о незаконном изготовлении, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.